Проекты
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Серіали
Серіали
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Все проекты
ua
Супермама

Video: Супермама 6 сезон 15 выпуск - смотреть онлайн эфир от 20.09.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 15 выпуск от 20 сентября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 15 выпуск эфир от 20.09.2023 на СТБ
Смотрите также
Супермама 6 сезон 15 выпуск — смотреть онлайн эфир от 20.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 14 выпуск от 19.09.2023 смотреть онлайн

 Супермама 6 сезон 15 выпуск — смотреть онлайн эфир от 20.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 13 выпуск от 18.09.2023 смотреть онлайн

 Супермама 6 сезон 15 выпуск — смотреть онлайн эфир от 20.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 12 выпуск от 14.09.2023 смотреть онлайн

 Супермама 6 сезон 15 выпуск — смотреть онлайн эфир от 20.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 11 выпуск от 13.09.2023 смотреть онлайн
Супермама Выпуск 15 Супермама 6 сезон 15 выпуск от 20.09.2023 смотреть онлайн
Выпуск 15 | 20.09.2023 | Сезон 6

Реалити Супермама 6 сезон 15 выпуск от 20.09.2023 познакомит вас с мамой-миллионершей. Совладелица ресторанов и владелица детского сада, который построила специально ради своей дочери считает, она – пример идеальной женщины и мамы. Но согласятся ли с этим мнением другие участницы шоу?

В 15 выпуске проекта Супермама 6 сезон мамы посетят квартиру в центре столицы, чтобы увидеть, как живет успешная мама Юля. Брендовые одежда, сумки, обувь, личный персонал и несколько машин, отдых на островах – мамы узнали, какая она, жизнь без ограничений. Но все эти материальные блага стали мишурой для участниц проекта, ведь самый главный вопрос, который они задали успешной маме – насколько много она уделяет времени собственному ребенку, имея плотный график бизнесвумен? Почему при обсуждении этого вопроса возникла стычка? Смотрите больше подробностей в реалити Супермама 6 сезон 15 выпуск от 20.09.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 14 выпуск от 19.09.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить