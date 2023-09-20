Супермама 6 сезон 15 выпуск — смотреть онлайн эфир от 20.09.2023

Выпуск 15 | 20.09.2023 | Сезон 6

Реалити Супермама 6 сезон 15 выпуск от 20.09.2023 познакомит вас с мамой-миллионершей. Совладелица ресторанов и владелица детского сада, который построила специально ради своей дочери считает, она – пример идеальной женщины и мамы. Но согласятся ли с этим мнением другие участницы шоу?

В 15 выпуске проекта Супермама 6 сезон мамы посетят квартиру в центре столицы, чтобы увидеть, как живет успешная мама Юля. Брендовые одежда, сумки, обувь, личный персонал и несколько машин, отдых на островах – мамы узнали, какая она, жизнь без ограничений. Но все эти материальные блага стали мишурой для участниц проекта, ведь самый главный вопрос, который они задали успешной маме – насколько много она уделяет времени собственному ребенку, имея плотный график бизнесвумен? Почему при обсуждении этого вопроса возникла стычка? Смотрите больше подробностей в реалити Супермама 6 сезон 15 выпуск от 20.09.2023 на сайте СТБ.

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