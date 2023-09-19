Супермама 6 сезон 14 выпуск — смотреть онлайн эфир от 19.09.2023

Выпуск 14 | 19.09.2023 | Сезон 6

Реалити Супермама 6 сезон 14 выпуск от 19.09.2023 познакомит нас поближе с простой мамой Олей. Женщина живет скромно и так же скромно воспитывает своих детей – без использования современных подходов и техник. Для Оли главное, чтобы ее дочери – 8-летняя Настя и 6-летняя Кира – выросли хорошими людьми. Однако все ли для этого делает сама Оля? Проверит мам-контроль.

В 14 выпуске проекта Супермама 6 сезон соперницы простой мамы были поражены условиями, в которых живет семья. Грязь, засаленные поверхности, горы пыли… Интересно то, что Оля реагировала на замечания соперниц очень агрессивно. Мол, у нее в квартире нет тараканов, а, следовательно, чисто. Однако самый большой шок ждал соперниц Оли дальше. Оказалось, что простая мама может легко оставить 8-летнюю и 6-летнюю дочерей одних дома на целый день, а за малейшее непослушание сразу поднимает руку на детей! Какие еще секреты скрывает простая мама Оля? Не пропустите больше подробностей – смотрите онлайн реалити Супермама 6 сезон 14 выпуск от 19.09.2023 на сайте СТБ.

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