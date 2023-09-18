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Video: Супермама 6 сезон 13 выпуск - смотреть онлайн эфир от 18.09.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 13 выпуск от 18 сентября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 13 выпуск эфир от 18.09.2023 на СТБ
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Выпуск 13 | 18.09.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 13 выпуск от 18.09.2023 на сайте СТБ! На этой неделе за титул супермамы будут соревноваться мама-аист Наталья, ненапряжная мама Александра, простая мама Оля, роскошная мама миллионерша Юля. Кто из них станет победительницей? Смотрите онлайн в проекте Супермама 2023 года.

Первой проверкой мамконтроля пройдет ненапряженная мама Александра. Героине 34 года, и у нее есть 7-летний сын Глеб. Александра признается, что не воспитывает сына, а своим примером учит его, как нужно жить. Собственные интересы всегда для Саши на первом месте. Она много времени уделяет спорту, работе, уходу за собой и поиску будущего мужа. Соперницам станет интересно, какое место в ее жизни занимает сын. Правду они решат узнать у самого Глеба. Что расскажет мальчик? Хватает ли ему внимания мамы? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 13 выпуск.

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