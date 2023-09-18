Супермама 6 сезон 13 випуск – дивитись онлайн ефір від 18.09.2023

Випуск 13 | 18.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 13 випуск від 18.09.2023 на сайті СТБ! Цього тижня за титул супермами змагатимуться мама-лелека Наталя, ненапряжна мама Олександра, проста мама Оля, розкішна мама мільйонерка Юля. Хто з них стане переможницею? Дивіться онлайн у проєкті Супермама 2023.

Першою перевірку мамконтролю пройде ненапряжна мама Олександра. Героїні 34 роки, і в неї є 7-річний син Гліб. Олександра зізнається, що не виховує сина, а своїм прикладом вчить його, як потрібно жити. Власні інтереси завжди для Саші на першому місці. Вона багато часу приділяє спорту, роботі, догляду за собою та пошуку майбутнього чоловіка. Суперницям стане цікаво, яке місце в її житті займає син. Правду вони вирішать дізнатися в самого Гліба. Що розкаже хлопчик? Чи вистачає йому уваги мами? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 13 випуск.

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