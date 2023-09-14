Супермама 6 сезон 12 випуск – дивитись онлайн ефір від 14.09.2023

Випуск 12 | 14.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 12 випуск від 14.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі гостей прийматиме мама в ритмі танцю Діана. Героїні 25 років, і вона професійна танцюристка. Разом з чоловіком у них є власний шоу-балет, який гастролює світом. Також під час війни вони відкрили школу танців на Полтавщині. Діана дуже любить виступати на сцені, адже коли вона танцює, то відчуває себе живою. Своїх суперниць вона запросить у танцювальну школу і проведе майстер-клас.

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 12 випуск мама в ритмі танцю Діана виховує доньку Емілію, які 1 рік і 10 місяців. З пелюшок дитина їздить з батьками на тренування та гастролі, і вже проявляє інтерес до танців. Своїм прикладом Діана хоче показати, що можна поєднувати материнство та кар’єру. Як суперниці оцінять такий підхід до виховання дитини? Хто отримає титул супермами? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 12 випуск.

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