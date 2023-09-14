Супермама 6 сезон 12 выпуск — смотреть онлайн эфир от 14.09.2023

Выпуск 12 | 14.09.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 12 выпуск от 14.09.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе гостей примет мама в ритме танца Диана. Героине 25 лет, и она профессиональная танцовщица. Вместе с мужем у них есть собственный шоу-балет, который гастролирует по миру. Также во время войны они открыли школу танцев в Полтавской области. Диана очень любит выступать на сцене, ведь когда танцует, то чувствует себя живой. Своих соперниц она пригласит в танцевальную школу и проведет мастер-класс.

Героиня проекта Супермама 6 сезон 12 выпуск мама в ритме танца Диана воспитывает дочь Эмилию, которой 1 год и 10 месяцев. С пеленок ребенок ездит с родителями на тренировки и гастроли, и уже проявляет интерес к танцам. Своим примером Диана хочет показать, что можно совмещать материнство и карьеру. Как соперницы оценят такой подход к воспитанию ребенка? Кто получит титул супермамы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 12 выпуск.

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