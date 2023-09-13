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Video: Супермама 6 сезон 11 выпуск - смотреть онлайн эфир от 13.09.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 11 выпуск от 13 сентября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 11 выпуск эфир от 13.09.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 11 выпуск от 13.09.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе вы познакомитесь с мамой-«Мисс Полтава» Аленой. Вместе с мужем она воспитывает 9-летнюю дочь Лизу. В семье Алены царит атмосфера абсолютной любви, а у дочери есть все, о чем может мечтать девочка. Действительно ли в жизни третьей героини все так красиво и идеально? Проверят требовательные конкурентки.

Героиня проекта Супермама 6 сезон 11 выпуск мама-«Мисс Полтава» Алена любит всегда выглядеть идеально. Она ходит в салоны красоты, одевается в дорогие брендовые вещи, занимается спортом и тщательно следит за питанием. Свою дочь Алена также учит быть настоящей леди. Лиза ходит вместе с мамой в салоны красоты, а также имеет большой гардероб. Что соперницы скажут о таком подходе к воспитанию ребенка? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект СТБ Супермама 6 сезон 11 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 10 выпуск от 12.09.2023

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