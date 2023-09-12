Супермама 6 сезон 10 выпуск — смотреть онлайн эфир от 12.09.2023

Выпуск 10 | 12.09.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 10 выпуск от 12.09.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе мама ста профессий Нина, мама в ритме танца Диана и мама – «Мисс Полтава» Алена приедут в гости к маме-фермеру Жанне. Чем удивит соперниц вторая участница? Узнайте прямо сейчас!

Героиня проекта Супермама 2023 выпуск 12 мама-фермер Жанна самый известный фермер Полтавской области. В ее владении 250 гектаров земли и 18 теплиц. Ее продукция пользуется очень большим спросом, ведь она экологически чистая и вкусная. Жанна воспитывает четырех детей и питает в них любовь к труду. Как маме-фермеру удается совмещать работу и воспитание детей? Проверят ее требовательные соперницы. Хотите узнать, чем удивит Жанна? Смотрите онлайн проект Супемама 6 сезон 10 выпуск.

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