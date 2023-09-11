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Video: Супермама 6 сезон 9 выпуск - смотреть онлайн эфир от 11.09.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 9 выпуск от 11 сентября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 9 выпуск эфир от 11.09.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 9 выпуск от 11.09.2023 на сайте СТБ! На этой неделе вы познакомитесь с интересными и кардинально разными мамочками из Полтавской области. За титул супермамы будут соревноваться: мама-фермер Жанна, мама ста профессий Нина, мама в ритме танца Диана и мама – «Мисс Полтава» Алена. Чем удивят участницы? Смотрите в проекте Супермама 6 сезон.

Первой гостей будет встречать мама ста профессий Нина. Героине 40 лет, и она живет в городе Гадяч. Нина очень разносторонняя личность и имеет большое количество дипломов и профессий. Она швея, бухгалтер, продавец, оператор ПК и бьюти-мастер. У Нины более 40 дипломов в сфере красоты, и уже более 11 лет она работает мастером по маникюру. Как соперницы отреагируют, когда увидят салон Нины? Что они скажут о ее воспитательных методах и атмосфере в семье? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 9 выпуск от 11.09.2023.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 8 выпуск от 07.09.2023

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