Супермама 6 сезон 8 выпуск — смотреть онлайн эфир от 07.09.2023

Выпуск 8 | 07.09.2023 | Сезон 6

Демократичная мама Алиса принимает гостей и показывает свой изысканный образ жизни! Смотрите онлайн семейное шоу Супермама 6 сезон 8 выпуск от 07.09.2023, чтобы узнать, кто получил звание лучшей мамы на этой неделе.

Алиса воспитывает трехлетнюю дочь Николь, работает стилисткой и ведет блог про моду и стиль на платформе YouTube. Демократичная мама избегает строгой дисциплины и запретов в воспитании ребенка. В проекте Супермама 2023 Алиса расскажет, почему она позволяет Николь свободно проявлять эмоции и делать всё, что она пожелает. Как воспримут такой метод воспитания другие мамочки? Не скрывает ли Алиса под уважением к границам ребенка собственную лень? И пройдет ли кухня участницы кулинарного шоу МастерШеф 11 сезон тщательную проверку мамконтроля? Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 8 выпуск от 07.09.2023 на сайте СТБ.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 7 выпуск от 06.09.2023