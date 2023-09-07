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Video: Супермама 6 сезон 8 випуск - дивитись онлайн ефір від 07.09.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 8 випуск від 07 вересня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 8 випуск ефір від 07.09.2023 на СТБ
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Випуск 8 | 07.09.2023 | Сезон 6

Демократична мама Аліса приймає гостей і показує свій вишуканий стиль життя! Дивіться онлайн сімейне шоу Супермама 6 сезон 8 випуск від 07.09.2023, щоб дізнатися, хто здобув звання найкращої матусі цього тижня.

Аліса виховує трирічну донечку Ніколь, працює стилісткою й веде блог про моду та стиль на платформі YouTube. Демократична мама уникає суворої дисципліни й заборон у вихованні дитини. В проєкті Супермама 2023 Аліса розповість, чому вона дозволяє Ніколь вільно проявляти емоції й робити все, що вона забажає. Як сприймуть такий метод виховання інші матусі? Чи не приховує Аліса під повагою до кордонів дитини власну лінь? І чи пройде кухня учасниці кулінарного шоу МастерШеф 11 сезон ретельну перевірку мамконтролю? Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 8 випуск від 07.09.2023 на сайті СТБ.

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