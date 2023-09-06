Супермама 6 сезон 7 випуск – дивитись онлайн ефір від 06.09.2023

Випуск 7 | 06.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 7 випуск від 06.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі іспит з материнства складатиме мама-чаклунка Алла. Героїня стверджує, що в неї є дар – лікувати людей. Діагноз вона встановлює за допомогою карт таро, а проблему усуває «викочуванням яйцем». Як суперниці відреагують на таке захоплення Алли? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 7 випуск.

Алла зізнається, що вона дуже сувора у вихованні. Їй важливо, аби донька гарно поводила себе, всебічно розвивалася та слухалася маму. Чи справді Алла така ідеальна, якою хоче здатися? Чим суперниці будуть вражені? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн прєкт Супермама 6 сезон 7 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 6 випуск від 05.09.2023