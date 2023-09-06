Супермама 6 сезон 7 выпуск — смотреть онлайн эфир от 06.09.2023

Выпуск 7 | 06.09.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 7 выпуск от 06.09.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе экзамен по материнству будет сдавать мама-колдунья Алла. Героиня утверждает, что у нее есть дар – лечить людей. Диагноз она устанавливает с помощью карт таро, а проблему устраняет «выкатыванием яйцом». Как соперницы отреагируют на такое увлечение Аллы? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 7 выпуск.

Алла признается, что она очень строга в воспитании. Ей важно, чтобы дочь хорошо себя вела, всесторонне развивалась и слушалась маму. Действительно ли Алла так идеальна, какой хочет показаться? Чем соперницы будут поражены? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 7 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 6 выпуск от 05.09.2023