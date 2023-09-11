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Video: Супермама 6 сезон 9 випуск - дивитись онлайн ефір від 11.09.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 9 випуск від 11 вересня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 9 випуск ефір від 11.09.2023 на СТБ
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Випуск 9 | 11.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023 на сайті СТБ! Цього тижня ви познайомитеся з цікавими та кардинально різними матусями з Полтавщини. За титул супермами змагатимуться: мама-фермерка Жанна, мама ста професій Ніна, мама в ритмі танцю Діана та мама – «Міс Полтава» Альона. Чим здивують учасниці? Дивіться у проєкті Супермама 6 сезон.

Першою гостей зустрічатиме мама ста професій Ніна. Героїні 40 років, і вона живе в місті Гадяч. Ніна дуже різностороння особистість і має дуже багато дипломів і професій. Вона швачка, бухгалтер, продавець, оператор ПК та б’юті-майстер. У Ніни більше 40 дипломів у сфері краси, і вже більше 11 років вона працює майстром з манікюру. Як суперниці відреагують, коли побачать салон Ніни? Що вони скажуть про її виховні методи та атмосферу в родині? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023.

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