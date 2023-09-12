Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Серіали
Серіали
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 6 сезон 10 випуск - дивитись онлайн ефір від 12.09.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 10 випуск від 12 вересня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 10 випуск ефір від 12.09.2023 на СТБ
Дивіться також
Супермама 6 сезон 10 випуск – дивитись онлайн ефір від 12.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023 дивитись онлайн

 Супермама 6 сезон 10 випуск – дивитись онлайн ефір від 12.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 8 випуск від 07.09.2023 дивитись онлайн

 Супермама 6 сезон 10 випуск – дивитись онлайн ефір від 12.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 7 випуск від 06.09.2023 дивитись онлайн

 Супермама 6 сезон 10 випуск – дивитись онлайн ефір від 12.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 6 випуск від 05.09.2023 дивитись онлайн
Супермама Випуск 10 Супермама 6 сезон 10 випуск від 12.09.2023 дивитись онлайн
Випуск 10 | 12.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 10 випуск від 12.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі мама ста професій Ніна, мама в ритмі танцю Діана та мама – «Міс Полтава» Альона завітають в гості до мами-фермерки Жанни. Чим здивує суперниць друга учасниця? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня проєкту Супермама 2023 випуск 12 мама-фермерка Жанна найвідоміша фермерка Полтавщини. У її володінні 250 гектарів землі та 18 теплиць. Її продукція має дуже великий попит, адже вона екологічно-чиста та смачна. Жанна виховує чотирьох дітей і плекає в них любов до праці. Як мамі-фермерці вдається поєднувати роботу та виховання дітей? Перевірять її вимогливі суперниці. Хочете дізнатися, чим здивує Жанна? Дивіться онлайн проєкт Супемама 6 сезон 10 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати