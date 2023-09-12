Супермама 6 сезон 10 випуск – дивитись онлайн ефір від 12.09.2023

Випуск 10 | 12.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 10 випуск від 12.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі мама ста професій Ніна, мама в ритмі танцю Діана та мама – «Міс Полтава» Альона завітають в гості до мами-фермерки Жанни. Чим здивує суперниць друга учасниця? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня проєкту Супермама 2023 випуск 12 мама-фермерка Жанна найвідоміша фермерка Полтавщини. У її володінні 250 гектарів землі та 18 теплиць. Її продукція має дуже великий попит, адже вона екологічно-чиста та смачна. Жанна виховує чотирьох дітей і плекає в них любов до праці. Як мамі-фермерці вдається поєднувати роботу та виховання дітей? Перевірять її вимогливі суперниці. Хочете дізнатися, чим здивує Жанна? Дивіться онлайн проєкт Супемама 6 сезон 10 випуск.

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