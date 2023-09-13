Супермама 6 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 13.09.2023

Випуск 11 | 13.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 11 випуск від 13.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з мамою-«Міс Полтава» Альоною. Разом із чоловіком вона виховує 9-річну доньку Лізу. В родині Альони панує атмосфера абсолютної любові, а в дочки є все, про що може мріяти дівчинка. Чи дійсно в житті третьої героїні все так красиво та ідеально? Перевірять вимогливі конкурентки.

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 11 випуск мама-«Міс Полтава» Альона любить завжди виглядати ідеально. Вона ходить до салонів краси, одягається в дорогі брендові речі, займається спортом і ретельно стежить за харчуванням. Свою доньку Альона також вчить бути справжньою леді. Ліза ходить разом з мамою в салони краси, а також має великий гардероб. Що суперниці скажуть про такий підхід до виховання дитини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 6 сезон 11 випуск.

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