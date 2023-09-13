Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Юрик
Юрик
 Ігри Нескорених
Ігри Нескорених
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Серіали
Серіали
 Україна має талант
Україна має талант
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
Всі проєкти
ru
Супермама

Video: Супермама 6 сезон 11 випуск - дивитись онлайн ефір від 13.09.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 11 випуск від 13 вересня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 11 випуск ефір від 13.09.2023 на СТБ
Дивіться також
Супермама 6 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 13.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 10 випуск від 12.09.2023 дивитись онлайн

 Супермама 6 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 13.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 9 випуск від 11.09.2023 дивитись онлайн

 Супермама 6 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 13.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 8 випуск від 07.09.2023 дивитись онлайн

 Супермама 6 сезон 11 випуск – дивитись онлайн ефір від 13.09.2023
Супермама

Супермама 6 сезон 7 випуск від 06.09.2023 дивитись онлайн
Супермама Випуск 11 Супермама 6 сезон 11 випуск від 13.09.2023 дивитись онлайн
Випуск 11 | 13.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 11 випуск від 13.09.2023 на сайті СТБ! У сьогоднішній програмі ви познайомитеся з мамою-«Міс Полтава» Альоною. Разом із чоловіком вона виховує 9-річну доньку Лізу. В родині Альони панує атмосфера абсолютної любові, а в дочки є все, про що може мріяти дівчинка. Чи дійсно в житті третьої героїні все так красиво та ідеально? Перевірять вимогливі конкурентки.

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 11 випуск мама-«Міс Полтава» Альона любить завжди виглядати ідеально. Вона ходить до салонів краси, одягається в дорогі брендові речі, займається спортом і ретельно стежить за харчуванням. Свою доньку Альона також вчить бути справжньою леді. Ліза ходить разом з мамою в салони краси, а також має великий гардероб. Що суперниці скажуть про такий підхід до виховання дитини? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт СТБ Супермама 6 сезон 11 випуск.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 10 випуск від 12.09.2023

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати