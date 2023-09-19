Супермама 6 сезон 14 випуск – дивитись онлайн ефір від 19.09.2023

Випуск 14 | 19.09.2023 | Сезон 6

Реаліті Супермама 6 сезон 14 випуск від 19.09.2023 познайомить нас ближче з простою мамою Олею. Жінка живе скромно й так само скромно виховує своїх дітей – без використання сучасних підходів і технік. Для Олі головне, аби її доньки – 8-річна Настя та 6-річна Кіра – виросли хорошими людьми. Однак чи все для цього робить сама Оля? Перевірить мам-контроль.

У 14 випуску проєкту Супермама 6 сезон суперниці простої мами були вражені умовами, в яких живе сім’я. Бруд, засмальцьовані поверхні, гори пилу… Цікаво те, що Оля реагувала на зауваження суперниць дуже агресивно. Мовляв, у неї у квартирі немає тарганів, а, отже, чисто. Проте найбільший шок чекав на суперниць Олі далі. Виявилося, що проста мама може легко залишити 8-річну та 6-річну доньок самих вдома на цілий день, а за найменший непослух відразу підіймає руку на дітей! Які ще секрети приховує проста мама Оля? Не пропустіть більше подробиць – дивіться онлайн реаліті Супермама 6 сезон 14 випуск від 19.09.2023 на сайті СТБ.

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