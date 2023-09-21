Супермама 6 сезон 16 выпуск — смотреть онлайн эфир от 21.09.2023

Выпуск 16 | 21.09.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 16 выпуск от 21.09.2023 на сайте СТБ! Выпуск покажет жизнь мамы Натальи, которая получает удовольствие от жизни благодаря детям и их достижениям. Хорошие оценки в школе, многочисленные кружки, грамоты – все это важные атрибуты жизни дочерей. Сама Наталья считает себя аистом, который оберегает своих детей, и это действительно так: героиня все свое время уделяет семье и обустройству семейного гнездышка.

В проекте Супермама 6 сезон 16 выпуск искренний разговор участниц с дочерьми стал показательным, ведь доказал, что сами дети хотели бы другого. Они поделились, что хотели бы получить больше самостоятельности и право выбора, хотя бы в небольших делах. Ведь сейчас все в их жизни решает мама. Смогут ли конкурентки убедить Наталью дать немного больше свободы своим детям? Узнаете в реалити СТБ Супермама 6 сезон 16 выпуск.

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