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Супермама

Video: Супермама 6 сезон 19 випуск - дивитись онлайн ефір від 27.09.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 19 випуск від 27 вересня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 19 випуск ефір від 27.09.2023 на СТБ
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Випуск 19 | 27.09.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 19 випуск від 27.09.2023! У цьому випуску гостей приймає справедлива мама Настя, яка виховує своїх дітей так, щоб підготувати їх до життя в об’єктивній реальності.

У реаліті Супермама 6 сезон розповість про свій стиль життя 30-річна бізнесвумен Настя. Матуся виховує двох доньок – чотирьохрічну Аврору й дванадцятирічну Емілію. Анастасія вважає себе супермамою, адже в минулому їй вдалося подолати життєві випробування, а зараз вона справедлива та прямолінійна зі своїми дітьми в усіх аспектах свого життя. Але чи справді життя Насті настільки ідеальне? Чи на користь така прямолінійність її дочкам? І чому насправді учасниця шоу Супермама не хоче, щоб її діти жили у світі рожевих поні? Суворий мамконтроль проведе Насті перевірку на чесність – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 19 випуск від 27.09.2023 на сайті СТБ.

Дивіться онлайн: Супермама 6 сезон 18 випуск від 26.09.2023

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