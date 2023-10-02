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Video: Супермама 6 сезон 21 выпуск - смотреть онлайн эфир от 02.10.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 21 выпуск от 02 октября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 21 выпуск эфир от 02.10.2023 на СТБ
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Встречайте новых участниц, которые будут сражаться за победу на этой неделе! Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 21 выпуск от 02.10.2023 на сайте СТБ.

За звание супермамы будут соревноваться мама с папой в декрете Аня, мама с семейным бизнесом Марина, мама-пранкер Лида и уравновешенная мама Вика. В 21 выпуске реалити Супермама 6 сезон мамконтроль познакомится с довольно редкой в Украине моделью семьи, где жена зарабатывает, а муж воспитывает детей. Мама с папой в декрете Аня уверена, что ее сыновьям необходимо именно мужское воспитание. А пока папа играет с детьми, она полностью обеспечивает их семью. Почему такой уклад шокирует конкуренток Анны? Что по поводу мужского воспитания Олега скажет Дмитрий Карпачев? Достаточно ли внимания Аня уделяет детям? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 21 выпуск от 02.10.2023.

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