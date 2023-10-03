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Video: Супермама 6 сезон 22 выпуск - смотреть онлайн эфир от 03.10.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 22 выпуск от 03 октября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 22 выпуск эфир от 03.10.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 22 выпуск от 03.10.2023 на сайте СТБ! Прямо сейчас вы познакомитесь с уравновешенной мамой Викторией. Героине 26 лет, и вместе с мужем она воспитывает 4-летнего сына Макара. Виктория считает себя супермамой, которая никогда не ругает и не наказывает сына, а воспитывает спокойно и без лишних эмоций. Ей очень важны знания и образование, поэтому 4-летний Макар уже учится писать, а также изучает польский и английский. Соперницы решат проверить, действительно ли сын Вики вундеркинд. Каков будет результат? Узнайте прямо сейчас!

В проекте Супермама 6 сезон 22 выпуск уравновешенная мама Виктория расскажет невероятную историю знакомства и отношений со своим мужем. Какими фактами из их супружеской жизни соперницы будут поражены? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 22 выпуск.

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