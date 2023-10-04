Супермама 6 сезон 23 выпуск — смотреть онлайн эфир от 04.10.2023

Выпуск 23 | 04.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 23 выпуск от 04.10.2023 на сайте СТБ! Прямо сейчас вы познакомитесь с мамой-пранкером Лидой. Героине 35 лет, и вместе с мужем она воспитывает двух сыновей: 12-летнего Володю и 5-летнего Степана. Лида пытается общаться с детьми так, чтобы они могли ей доверять и все рассказывать. Какие на самом деле у нее отношения с детьми? Проверят требовательные соперницы.

Героиня проекта Супермама 6 сезон 23 выпуск мама-пранкер Лида ведет блог, в котором транслирует смешные видео. Ей нравится пранковать детей и выкладывать приколы в соцсети. Как соперницы отреагируют на увлечение Лиды? Что они скажут о ее самореализации и хозяйственности? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 23 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 22 выпуск от 03.10.2023