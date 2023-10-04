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Video: Супермама 6 сезон 23 выпуск - смотреть онлайн эфир от 04.10.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 23 выпуск от 04 октября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 23 выпуск эфир от 04.10.2023 на СТБ
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Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 23 выпуск от 04.10.2023 на сайте СТБ! Прямо сейчас вы познакомитесь с мамой-пранкером Лидой. Героине 35 лет, и вместе с мужем она воспитывает двух сыновей: 12-летнего Володю и 5-летнего Степана. Лида пытается общаться с детьми так, чтобы они могли ей доверять и все рассказывать. Какие на самом деле у нее отношения с детьми? Проверят требовательные соперницы.

Героиня проекта Супермама 6 сезон 23 выпуск мама-пранкер Лида ведет блог, в котором транслирует смешные видео. Ей нравится пранковать детей и выкладывать приколы в соцсети. Как соперницы отреагируют на увлечение Лиды? Что они скажут о ее самореализации и хозяйственности? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 23 выпуск.

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