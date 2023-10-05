Супермама 6 сезон 24 выпуск — смотреть онлайн эфир от 05.10.2023

Выпуск 24 | 05.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 24 выпуск от 05.102.2023 на сайте СТБ! В сегодняшней программе мамочки приедут в гости к маме с семейным бизнесом Марине. Героине 34 года, и вместе с мужем Романом она воспитывает двоих детей: 12-летнюю Эрику и 14-летнего Рената. С детства Марина привлекает детей к ведению бизнеса и мечтает, чтобы дочь стала послом бренда, а сын – наследником.

Героиня проекта Супермама 6 сезон 24 выпуск мама с семейным бизнесом Марина считает себя супермамой. Ведь она – реализованная личность, заботящаяся не только о своем будущем, но и о будущем своих детей. Так ли это действительно? Проверят требовательные соперницы. Хотите узнать, кто станет победительницей этой недели? Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 24 выпуск.

Смотрите онлайн: Супермама 6 сезон 23 выпуск от 04.10.2023