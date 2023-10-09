Супермама 6 сезон 25 выпуск — смотреть онлайн эфир от 09.10.2023

Выпуск 25 | 09.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 25 выпуск от 09.10.2023 на сайте СТБ! На этой неделе за титул супермамы будут соревноваться участницы из Киева. Мама кнута и пряника Олеся, четко знающая, как приучить детей к дисциплине. Экстравагантная мама Тася, 15-летний сын которой уже живет взрослой жизнью. Мама за порядок Таня, чей 3-летний малыш уже умеет раскладывать все по полочкам. Мама двух культур Юля, которая в воспитании добавила к украинскому свободолюбию китайскую вседозволенность. Какая участница окажется лучшей и одержит победу? Смотрите онлайн в проекте Супермама 6 сезон.

Первой гостей будет встречать экстравагантная мама Тася. Героине 43 года, и у нее очень много профессий и хобби. Тася очень гордится тем, что благодаря ее методам воспитания ее 15-летний сын уж очень самостоятелен и умеет зарабатывать деньги. Как соперницы оценят экстравагантную маму Тасю? Чем они будут поражены во время проверки? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 25 выпуск.

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