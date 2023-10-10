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Video: Супермама 6 сезон 26 выпуск - смотреть онлайн эфир от 10.10.2023

Смотрите онлайн Супермама 6 сезон 26 выпуск от 10 октября 2023. Смотреть онлайн новый выпуск проекта Супермама 6 сезон 26 выпуск эфир от 10.10.2023 на СТБ
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Знакомьтесь со второй участницей любимого семейного реалити! Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 26 выпуск от 10.10.2023 на сайте СТБ.

В этом выпуске гостей встречает мама кнута и пряника Олеся, которая откровенно расскажет про свои методы воспитания конкуренткам и шокирует их своих темным прошлым. 27-летней участнице шоу Супермама 6 сезон очень важно, чтобы она была авторитетом для своих детей. Именно поэтому она с детства приучила свою старшую дочь Милану к ответственности и самостоятельности. Второклассница умеет готовить завтрак, сама собирается в школу, убирает и даже заботится о своем 11-месячном братике. Но почему Олеся на самом деле поручает обязанности взрослых своему ребенку? Почему откровенный разговор с Миланой поразит других мамочек? И как кухня мамы кнута и пряника пройдет проверку на чистоту? Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 26 выпуск от 10.10.2023.

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