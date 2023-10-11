Супермама 6 сезон 27 выпуск — смотреть онлайн эфир от 11.10.2023

Выпуск 27 | 11.10.2023 | Сезон 6

Смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 27 выпуск от 11.10.2023 на сайте СТБ! Третьей гостей будет встречать мама двух культур Юля. Героине 28 лет, и у нее есть 5-летняя дочь Мария. В своих воспитательных методах Юля объединяет украинское свободолюбие и китайскую вседозволенность. Она воспитывает дочь свободной личностью с высокой самооценкой, не боящейся своих желаний. Как соперницы оценят такой подход к ребенку? Узнайте прямо сейчас!

Героиня проекта Супермама 6 сезон 27 выпуск мама двух культур Юля активно развивает свой блог. В TikTok у нее миллион подписчиков, а Маша – маленькая звезда ее блога. Что конкурентки скажут о таком увлечении Юли? Какие оценки они поставят ей после проверки? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 27 выпуск.

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