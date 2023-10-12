Супермама 6 сезон 28 выпуск — смотреть онлайн эфир от 12.10.2023

Выпуск 28 | 12.10.2023 | Сезон 6

Не пропустите знакомство с королевой порядка и финал шоу – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 28 выпуск от 12.10.2023 на сайте СТБ.

В финальном выпуске этой недели встречает гостей мама за порядок Таня, которая живет по правилам организации пространства и приучила к порядку своего трехлетнего сына Давида. Когда другие мамы пришли в роскошный дом последней участницы шоу Супермама, их сразу же поразила идеальная чистота. Правда, конкурентки заподозрили в перфекционизме Тани что-то нездоровое. Почему самое главное в семье мамы – это порядок во всем? Кто обеспечивает их семью? И почему общение с Давидом поразит других участниц? Узнайте секреты организации пространства Тани и имя победительницы прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 6 сезон 28 выпуск от 12.10.2023.

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