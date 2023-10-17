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Супермама

Video: Супермама 6 сезон 30 випуск - дивитись онлайн ефір від 17.10.2023

Дивіться онлайн Супермама 6 сезон 30 випуск від 17 жовтня 2023. Дивитись онлайн новий випуск проєкту Супермама 6 сезон 30 випуск ефір від 17.10.2023 на СТБ
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Выпуск 30 | 17.10.2023 | Сезон 6

Дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 30 випуск від 17.10.2023 на сайті СТБ! Сьогодні гостей прийматиме мама-артистка Таня. Героїня вважає себе супермамою, адже змогла вдало поєднати гастрольне життя і виховання дітей. Її син Єгор і донька Поліна з народження їздять з мамою на гастролі, сплять у готелях і обідають у гримерках. Як суперниці відреагують на такий підхід до дітей? Дізнайтеся просто зараз!

Героїня проєкту Супермама 6 сезон 30 випуск мама-артистка Таня – солістка гурту Made in Ukraine. Її чоловік Віталій – продюсер гурту, тому вони завжди разом і на гастролях, і вдома. Таня розповість суперницям історію знайомства з чоловіком, і вони будуть вражені. Чим здивує мама-артистка? Які секрети свого сімейного життя відкриє? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Супермама 6 сезон 30 випуск.

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