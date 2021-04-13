У 22 випуску шоу Супермама 3 сезон учасниці побувають в гостях у свідомої мами Лади, яка живе далеко від міської метушні. Лада вірить в те, що силою думки можна притягнути достаток і навіть вплинути на власне здоров'я. Вона двічі народжувала вдома без допомоги лікарів. Її діти Святозар і Веста не знають, що таке смак м'яса і шоколаду. Вони з дитинства вегетаріанці, так само, як і їхня мама.

Лада у 22 випуску проєкту Супермама 3 сезон розповість про свій досвід домашніх пологів. Вона не звернулася за допомогою фахівців навіть тоді, коли виявилося, що плід в утробі перевернувся і пологи можуть бути небезпечними для життя дитини і самої Лади. Чи розумно це? Послухайте коментарі Дмитра Карпачова в шоу Супермама 3 сезон 22 випуск від 13.04.2021!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 21 випуск (ефір від 12.04.2021)