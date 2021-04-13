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Video: Супермама 3 сезон 22 випуск від 13.04.2021

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 22 випуск від 13 квітня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 22 випуск (ефір від 13.04.2021) на СТБ
Випуск 22 | 13.04.2021 | Сезон 3

У 22 випуску шоу Супермама 3 сезон учасниці побувають в гостях у свідомої мами Лади, яка живе далеко від міської метушні. Лада вірить в те, що силою думки можна притягнути достаток і навіть вплинути на власне здоров'я. Вона двічі народжувала вдома без допомоги лікарів. Її діти Святозар і Веста не знають, що таке смак м'яса і шоколаду. Вони з дитинства вегетаріанці, так само, як і їхня мама.

Лада у 22 випуску проєкту Супермама 3 сезон розповість про свій досвід домашніх пологів. Вона не звернулася за допомогою фахівців навіть тоді, коли виявилося, що плід в утробі перевернувся і пологи можуть бути небезпечними для життя дитини і самої Лади. Чи розумно це? Послухайте коментарі Дмитра Карпачова в шоу Супермама 3 сезон 22 випуск від 13.04.2021!

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