Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 21 випуск від 12.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Першою делегацію суперниць прийме мама-гімнастка Айнур. Жінка виховує двох синів: 2-річного Демида та 5-місячного Джана. Чоловік Айнур – професійний спортсмен, тому їхня родина живе за чітким графіком. Завдяки суворому режиму та дисципліні Айнур встигає все: підтримувати ідеальну чистоту в домі, смачно готувати та вчасно вкладати дітей спати. Учасниця шоу Супермама 2021 Айнур активно працює над своєю фігурою, щоб після пологів повернутися в ідеальну форму. Чи сподобається Світлані, Ладі та Дарії в гостях у Айнур? Як вони оцінять її життя за графіком? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Супермама сезон 3 випуск 21 на СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 20 випуск (ефір від 08.04.2021)