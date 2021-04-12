Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 21 выпуск от 12.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Первой делегацию соперниц примет мама-гимнастка Айнур. Женщина воспитывает двоих сыновей: 2-летнего Демида и 5-месячного Джана. Муж Айнур – профессиональный спортсмен, поэтому их семья живет по четкому графику. Благодаря строгому режиму и дисциплине Айнур успевает все: поддерживать идеальную чистоту в доме, вкусно готовить и своевременно укладывать детей спать. Участница шоу Супермама 2021 Айнур активно работает над своей фигурой, чтобы после родов вернуться в идеальную форму. Понравится ли Светлане, Ладе и Дарии в гостях у Айнур? Как они оценят ее жизнь по графику? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Супермама сезон 3 выпуск 21 на СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 20 выпуск (эфир от 08.04.2021)