В 20 выпуске проекта Супермама 3 сезон участницы отправятся в гости к Виолетте – 24-летней маме маленького Артурчика и жене байкера Артура. Раньше девушка жила точно так же, как ее любимый. Днем они отсыпались, а ночами колесили по городу на мотоцикле, посещали байкерские слеты и наслаждались жизнью. Но теперь все изменилось, ведь у пары появился ребенок. Точнее, жизнь стала другой только у Виолетты – теперь она сидит дома с ребенком, в то время как ее любимый продолжает вести ночную жизнь.

Виолетта в 20 выпуске проекта Супермама покажет, какая она хозяйка. В доме у мамочки чисто, в холодильнике полно еды, а все свое время она проводит с ребенком. Кажется, будто она действительно идеальна. Но так ли все хорошо в байкерской семье? Узнайте прямо сейчас – смотрите Супермама 3 сезон 20 выпуск от 08.04.2021!

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