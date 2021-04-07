Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 19 выпуск от 07.04.2021 на сайте телеканала СТБ! В сегодняшней программе соперниц примет мама-коуч Ангелина. Еще во время первой встречи участница рассказала, что она занимается нейролингвистическим программированием и помогает людям познавать себя. Ангелина заверила, что она – популярный и востребованный коуч и зарабатывает на этом по несколько тысяч долларов в месяц. Но так ли это на самом деле? Выяснят участницы шоу Супермама 2021.

Также соперницы познакомятся с сыновьями Ангелины и узнают всю правду об их отношениях в семье. Хотите узнать, от чего мамконтроль будет в шоке? Смотрите онлайн в проект Супермама сезон 3 выпуск 19 на СТБ!

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