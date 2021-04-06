В 18 выпуске проекта Супермама в 3 сезоне Лилия будет принимать гостей в квартире своих кумовей. Ее семья переехала в Одессу из деревни. Зачем они это сделали, если там у них был хороший дом, а в городе приходится жить в квартире без ремонта? Все дело в мечте! Лилия уговорила мужа переехать в Одессу, потому что она хочет стать известным блогером и зарабатывать большие деньги. Лилия утверждает, что много вкладывает в развитие своей страницы, хотя денег она пока что практически не приносит. Разумно ли это, учитывая, что денег семье катастрофически не хватает?

Героиня 18 выпуска проекта Супермама 3 сезон Лилия верит в успех своей затеи. Она пишет откровенные посты о своей сексуальной жизни. Младшая дочка Лилии уже почувствовала на себе последствия успеха матери – другие дети не хотят общаться с девочкой. Какие ошибки совершала Лилия в прошлом, и как они влияют на ее жизнь сейчас? Лилия поделится с гостьями откровенным признанием и не сможет сдержать слез. Узнайте подробности в шоу Супермама 3 сезон 18 выпуск от 06.04.2021!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 17 выпуск (эфир от 05.04.2021)