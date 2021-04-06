У 18 випуску проєкту Супермама в 3 сезоні Лілія прийматиме гостей у квартирі своїх кумів. Її сім'я переїхала до Одеси з села. Навіщо вони це зробили, якщо там у них був хороший будинок, а в місті доводиться жити у квартирі без ремонту? Вся справа в мрії! Лілія вмовила чоловіка переїхати до Одеси, тому що вона хоче стати відомою блогеркою і заробляти великі гроші. Лілія стверджує, що багато вкладає в розвиток своєї сторінки, хоча грошей вона поки що практично не приносить. Чи розумно це, з огляду на те, що грошей родині катастрофічно не вистачає?

Героїня 18 випуску проєкту Супермама 3 сезон Лілія вірить в успіх своєї витівки. Вона пише відверті пости про своє сексуальне життя. Молодша дочка Лілії вже відчула на собі наслідки успіху матері – інші діти не хочуть спілкуватися з дівчинкою. Які помилки чинила Лілія в минулому і як вони впливають на її життя зараз? Лілія поділиться з гостями відвертим визнанням і не зможе стримати сліз. Дізнайтеся подробиці в шоу Супермама 3 сезон 18 випуск від 06.04.2021!

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