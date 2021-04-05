Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 17 випуск від 05.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! Першою перевірку мамконтролю пройде пунктуальна кар’єристка Юлія, у якої розписана кожна хвилина. Героїня відправила в декрет чоловіка, а сама працює по 15-16 годин на добу, а буває й таке, що може не спати по кілька днів поспіль. Юлія відверто зізнається, що їй легше і цікавіше на роботі, ніж з дитиною дома. Тому вона вийшла на роботу вже наступного дня після пологів. Учасниця шоу Супермама 2021 готова на все заради грошей. Їй важливо гарно одягатися, користуватися дорогою косметикою та купувати ґаджети останніх моделей. Чи займається Юлія вихованням доньки? І які в неї стосунки з чоловіком? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн шоу Супермама 2021 випуск 17 на СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 16 випуск (ефір від 01.04.2021)