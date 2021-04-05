Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 17 выпуск от 05.04.2021 на сайте телеканала СТБ! Первой проверку мамконтроля пройдет пунктуальная карьеристка Юлия, у которой расписана каждая минута. Героиня отправила в декрет мужа, а сама работает по 15-16 часов в сутки, а бывает и такое, что может не спать по несколько дней подряд. Юлия откровенно признается, что ей легче и интереснее на работе, чем с ребенком дома. Поэтому она вышла на работу уже на следующий день после родов. Участница шоу Супермама 2021 готова на все ради денег. Ей важно хорошо одеваться, пользоваться дорогой косметикой и покупать гаджеты последних моделей. Занимается ли Юлия воспитанием дочери? И какие у нее отношения с мужем? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн шоу Супермама 2021 выпуск 17 на СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 16 выпуск (эфир от 01.04.2021)