В 16 выпуске проекта Супермама 3 сезон откровенная мама Оксана покажет остальным участницам, чем она зарабатывает на жизнь. Она столько раз говорила о своей работе сексолога, что остальным не терпелось узнать, чем же она занимается.

Дома Оксана не только расскажет, но и покажет остальным участницам шоу Супермама, как она обычно проводит свои мастер-классы в качестве секс-инструктора. Какие практики она дает своим ученикам? И почему выбрала именно эту сферу? Узнайте прямо сейчас!

Мамы пообщаются с 14-летним сыном Оксаны Никитой. Им интересно узнать, как подросток относится к работе мамы. Не смущает ли подростка то, что его мама выбрала нестандартную профессию? Узнайте в программе Супермама 3 сезон 16 выпуск от 01.04.2021!

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