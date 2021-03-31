В семейном реалити Супермама 3 сезон 15 выпуск от 31.03.2021 дверь своей крепости открыла мама-контроллер Лена. Вместе с мужем Антоном героиня воспитывает двух дочерей: 12-летнюю Любу и 7-летнюю Кристину. Лена держит всю семью под контролем и отслеживает каждый шаг с помощью геолокации в телефоне. Без мамы дочери нигде не гуляют, даже во дворе возле дома. Более того, Лена не позволяет детям ездить общественным транспортом и учит, что мир вокруг очень враждебен. Почему у героини 15 выпуска Супермама такие тревожные мысли? Как к таким семейным порядкам относится муж Лены? И как соперницы оценят такие методы воспитания детей? Ответ смотрите онлайн в шоу Супермама сезон 3 выпуск 15 на сайте СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 14 выпуск (эфир от 30.03.2021)