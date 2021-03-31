У сімейному реаліті Супермама 3 сезон 15 випуск від 31.03.2021 двері своєї фортеці відкрила мама-контролер Лена. Разом із чоловіком Антоном героїня виховує двох доньок: 12-річну Любу та 7-річну Христину. Лена тримає всю сім’ю під контролем і відстежує кожен крок дітей і чоловіка за допомогою геолокації в телефоні. Без мами доньки ніде не гуляють, навіть на подвір’ї біля будинку. Ба більше, Лена не дозволяє дітям їздити громадським транспортом і вчить, що світ навколо дуже ворожий. Чому в героїні 15 випуску Супермама такі тривожні думки? Як до таких сімейних порядків ставиться чоловік Лени? І як суперниці оцінять такі методи виховання дітей? Відповідь дивіться онлайн у шоу Супермама сезон 3 випуск 15 на сайті СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 14 випуск (ефір від 30.03.2021)