Героїня 14 випуску Супермама 3 сезон Іра стверджує: вона виховує справжніх чоловіків. Мами зможуть переконатися в цьому на власні очі! Старший син бізнес-мами Іри Микита зустріне їх з гвинтівкою в руках, пригостить панкейками власного приготування і запропонує розпалити камін. Школяр допомагає батькам по дому, час від часу підробляє в маминому магазині одягу. Іра платить синові за те, що він допомагає їй з посилками.

А ось молодший син бізнес-мами з 14 випуску проєкту Супермама зовсім не такий активний, як його старший брат. Побачивши гостей 5-річний Тихон замовкне і не скаже ні слова. У матусь виникне враження, ніби хлопчик зовсім не реагує на людей! Чому ж малюк Тихон мовчить? Дізнайтеся в програмі Супермама 3 сезон 14 випуск від 30.03.2021!

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