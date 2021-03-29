Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 13 випуск від 29.03.2021 на сайті телеканалу СТБ! Цього тижня за головний титул змагатимуться учасниці з Києва. Першою гостей запросить мама на пенсії Олена. Вона виховує двох доньок: старшій Анастасії 24 роки, молодшій Анжеліні 14. Настя живе в Китаї і спілкується з мамою лише по відеозв’язку. Анжеліна живе в Україні, і для неї мама – найкраща подруга. Олена з донькою на одній хвилі. Вони разом готують, гуляють, ходять на шопінг, знімають тік-токи та сторіси. Як суперниці Олени оцінять її виховні методи, хазяйновитість і самореалізацію? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Супермама 2021 випуск 13 на СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 12 випуск (ефір від 25.03.2021)