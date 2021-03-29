Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 3 сезон 13 выпуск от 29.03.2021 на сайте телеканала СТБ! На этой неделе за главный титул будут бороться участницы из Киева. Первой гостей пригласит мама на пенсии Елена. Она воспитывает двух дочерей: старшей Анастасии 24 года, младшей Анджелине 14. Настя живет в Китае и общается с мамой только по видеосвязи. Анжелина живет в Украине, и для нее мама – лучшая подруга. Елена с дочкой на одной волне. Они вместе готовят, гуляют, ходят на шопинг, снимают ток-токи и сторис. Как соперницы Елены оценят ее воспитательные методы, хозяйственность и самореализацию? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Супермама 2021 выпуск 13 на СТБ!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 12 выпуск (эфир от 25.03.2021)