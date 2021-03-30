Героиня 14 выпуска Супермама 3 сезон Ира утверждает: она воспитывает настоящих мужчин. Мамы смогут лично убедиться в этом! Старший сын бизнес-мамы Иры Никита встретит их с винтовкой наперевес, угостит панкейками собственного приготовления и предложит разжечь камин. Школьник помогает родителям по дому, время от времени подрабатывает в мамином магазине одежды. Ира платит сыну за то, что он помогает ей с посылками.

А вот младший сын бизнес-мамы из 14 выпуска проекта Супермама совсем не такой активный, как его старший брат. При виде гостей 5-летний Тихон замолкнет и не скажет ни слова. У мамочек возникнет впечатление, будто мальчик совсем не реагирует на людей! Почему же малыш Тихон молчит? Узнайте в программе Супермама 3 сезон 14 выпуск от 30.03.2021!

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