У 16 випуску проєкту Супермама 3 сезон відверта мама Ксенія покаже іншим учасницям, чим вона заробляє на життя. Вона стільки разів говорила про свою роботу сексологині, що іншим кортіло дізнатися, чим же вона займається.

Вдома Ксенія не тільки розповість, але і покаже іншим учасницям шоу Супермама, як вона зазвичай проводить свої майстер-класи як секс-інструкторка. Які практики вона дає своїм учням? І чому вибрала саме цю сферу? Дізнайтеся просто зараз!

Мами поспілкуються з 14-річним сином Ксенії Микитою. Їм цікаво дізнатися, як підліток ставиться до роботи мами. Чи не бентежить підлітка те, що його мама вибрала нестандартну професію? Дізнайтеся в програмі Супермама 3 сезон 16 випуск від 01.04.2021!

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