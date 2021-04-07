Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 19 випуск від 07.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі суперниць прийме мама-коуч Ангеліна. Ще під час першої зустрічі учасниця розповіла, що вона займається нейролінгвістичним програмуванням і допомагає людям пізнавати себе. Ангеліна запевнила, що вона – популярний і затребуваний коуч і заробляє на цьому по кілька тисяч доларів на місяць. Та чи справді це так? З’ясують учасниці шоу Супермама 2021.

Також суперниці познайомляться з синами Ангеліни та дізнаються всю правду про їхні стосунки в сім’ї. Хочете дізнатися, від чого мамконтроль буде приголомшений? Дивіться онлайн у проєкті Супермама сезон 3 випуск 19 на СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 18 випуск (ефір від 06.04.2021)