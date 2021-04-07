Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь

Video: Супермама 3 сезон 19 випуск від 07.04.2021

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 19 випуск від 7 квітня 2021. Дивитись онлайн новий випуск шоу Супермама 3 сезон 19 випуск (ефір від 07.04.2021) на СТБ
Випуск 19 | 07.04.2021 | Сезон 3

Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 3 сезон 19 випуск від 07.04.2021 на сайті телеканалу СТБ! У сьогоднішній програмі суперниць прийме мама-коуч Ангеліна. Ще під час першої зустрічі учасниця розповіла, що вона займається нейролінгвістичним програмуванням і допомагає людям пізнавати себе. Ангеліна запевнила, що вона – популярний і затребуваний коуч і заробляє на цьому по кілька тисяч доларів на місяць. Та чи справді це так? З’ясують учасниці шоу Супермама 2021.

Також суперниці познайомляться з синами Ангеліни та дізнаються всю правду про їхні стосунки в сім’ї. Хочете дізнатися, від чого мамконтроль буде приголомшений? Дивіться онлайн у проєкті Супермама сезон 3 випуск 19 на СТБ!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 18 випуск (ефір від 06.04.2021)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати