У 20 випуску проєкту Супермама 3 сезон учасниці відправляться в гості до Віолети – 24-річної мами маленького Артурчика і дружини байкера Артура. Раніше дівчина жила так само, як її коханий. Вдень вони відсипалися, а ночами колесили по місту на мотоциклі, відвідували байкерські зльоти та насолоджувалися життям. Але тепер все змінилося, адже у пари з'явилася дитина. Точніше, життя стало іншим тільки у Віолетти – тепер вона сидить вдома з дитиною, в той час, як її коханий продовжує вести нічне життя.

Віолетта у 20 випуску проєкту Супермама покаже, яка вона господиня. У будинку у матусі чисто, в холодильнику повно їжі, а весь свій час вона проводить з дитиною. Здається, ніби вона дійсно ідеальна. Але чи так все добре в байкерської сім'ї? Дізнайтеся просто зараз – дивіться Супермама 3 сезон 20 випуск від 08.04.2021!

Дивіться онлайн Супермама 3 сезон 19 випуск (ефір від 07.04.2021)