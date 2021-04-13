В 22 выпуске шоу Супермама 3 сезон участницы побывают в гостях у осознанной мамы Лады, которая живет далеко от городской суеты. Лада верит в то, что силой мысли можно притянуть достаток и даже повлиять на собственное здоровье. Она дважды рожала дома без помощи врачей. Ее дети Святозар и Веста не знают, что такое вкус мяса и шоколада. Они с детства вегетарианцы, точно так же, как и их мама.

Лада в 22 выпуске проекта Супермама 3 сезон расскажет о своем опыте домашних родов. Она не обратилась за помощью специалистов даже тогда, когда оказалось, что плод в утробе перевернулся и роды могут быть опасными для жизни ребенка и самой Лады. Разумно ли это? Послушайте комментарии Дмитрия Карпачева в шоу Супермама 3 сезон 22 выпуск от 13.04.2021!

Смотрите онлайн Супермама 3 сезон 21 выпуск (эфир от 12.04.2021)