Супермама 10 сезон 9 випуск – дивитись онлайн від 13.10.2025

Випуск 9 | 13.10.2025 | Сезон 10

У бій за звання супермами вступають неймовірні полтавчанки! Дивіться онлайн проєкт Супермама 10 сезон 9 випуск від 13.10.2025 на сайті СТБ.

Цього тижня за браслет від Дмитра Карпачова змагатимуться матусі з Полтавщини, а першою прийматиме гостей безвідмовна мама Женя. У свої 34 роки Євгенія працює ріелторкою в одній із топових агенцій нерухомості Полтави, а також сама виховує дворічного сина Тимофія. Учасниця проєкту Супермама 2025 розповіла, що вона дозволяє синові робити все, що не шкодить його здоров’ю. Чому ж суперниці Жені звинуватять її у брехні, спіймавши на гарячому? Які заборонені методи заспокоєння дитини використовує Євгенія, коли Тимофій її не слухається? І чому Женя закрила бізнес і залишила забезпечене життя за кордоном, щоб повернутися у воєнну Україну? Дивіться онлайн сімейне реаліті Супермама 10 сезон 9 випуск від 13.10.2025.

