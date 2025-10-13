Проекты
Супермама

Супермама 10 сезон 9 выпуск - смотреть онлайн от 13.10.2025

Смотрите онлайн Супермама 10 сезон 9 выпуск от 13 октября 2025.
Супермама 10 сезон 9 выпуск от 13.10.2025
Выпуск 9 | 13.10.2025 | Сезон 10

В бой за звание супермамы вступают невероятные полтавчанки! Смотрите онлайн проект Супермама 10 сезон 9 выпуск от 13.10.2025 на сайте СТБ.

На этой неделе за браслет от Дмитрия Карпачева сразятся мамочки из Полтавщины, а первой будет принимать гостей безотказная мама Женя. В свои 34 года Евгения работает риэлтором в одном из топовых агентств недвижимости Полтавы, а также сама воспитывает двухлетнего сына Тимофея. Участница проекта Супермама 2025 рассказала, что она позволяет сыну делать все, что не вредит его здоровью. Почему же соперницы Жени обвинят ее во лжи, поймав на горячем? Какие запрещенные методы успокоения ребенка использует Евгения, когда Тимофей ее не слушается? И почему Женя закрыла бизнес и оставила обеспеченную жизнь за границей, чтобы вернуться в военную Украину? Смотрите онлайн семейное реалити Супермама 10 сезон 9 выпуск от 13.10.2025.

